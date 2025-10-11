Mercato : Le PSG veut signer «l'un des joueurs les plus incroyables de la planète» !

Après Ibrahim Mbaye, le PSG pourrait accueillir un nouveau phénomène de la génération 2008 en ses rangs. A l’instar de plusieurs cadors européens, le club parisien serait intéressé par la signature du jeune Gilberto Mora (16 ans). Agent du jeune Mexicain, Rafaela Pimenta a récemment fait état de l’immense potentiel du joueur de Tijuana.
Un nouveau crack au PSG ? Ce n’est plus un secret, le club de la capitale tente désormais de recruter les meilleurs jeunes joueurs du monde. Âgé de 16 ans seulement, Gilberto Mora commence sérieusement à faire parler de lui.
Le PSG piste Gilberto Mora
Ayant déjà disputé une quarantaine de matchs en professionnel avec Tijuana, Mora est également international Mexicain (3 sélections). Le PSG serait sur le coup, tout comme le Real Madrid, club que supporter le milieu offensif. La célèbre agent Rafaela Pimenta, représentante du joueur, a récemment évoqué le potentiel de son poulain.
« Il sera l'un des joueurs les plus incroyables de la planète »
« Il sera l'un des joueurs les plus incroyables de la planète. Il a un rêve, celui de jouer au Real Madrid, mais il garde les pieds sur terre. Il regarde toujours le football et adore regarder le Real Madrid… J'espère qu'on le verra réussir là-bas. On plaisante toujours à son sujet parce que c'est un supporter du Real Madrid. On a beaucoup parlé de lui. Le Real ? Je trouve normal qu'on le lie à de grandes équipes vu son jeune âge, mais on verra bien », confie Rafaela Pimenta à TUDN.