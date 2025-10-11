Mercato : Le PSG veut signer «l'un des joueurs les plus incroyables de la planète» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après Ibrahim Mbaye, le PSG pourrait accueillir un nouveau phénomène de la génération 2008 en ses rangs. A l’instar de plusieurs cadors européens, le club parisien serait intéressé par la signature du jeune Gilberto Mora (16 ans). Agent du jeune Mexicain, Rafaela Pimenta a récemment fait état de l’immense potentiel du joueur de Tijuana.

Un nouveau crack au PSG ? Ce n’est plus un secret, le club de la capitale tente désormais de recruter les meilleurs jeunes joueurs du monde. Âgé de 16 ans seulement, Gilberto Mora commence sérieusement à faire parler de lui.

Le PSG piste Gilberto Mora Ayant déjà disputé une quarantaine de matchs en professionnel avec Tijuana, Mora est également international Mexicain (3 sélections). Le PSG serait sur le coup, tout comme le Real Madrid, club que supporter le milieu offensif. La célèbre agent Rafaela Pimenta, représentante du joueur, a récemment évoqué le potentiel de son poulain.