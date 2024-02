Mercato : Le PSG veut boucler un retour inattendu, il lâche sa réponse

Amadou Diawara

Après avoir refusé de prolonger avec le PSG, Adrien Rabiot a été mis au placard par la direction parisienne pendant plusieurs mois, avant de rejoindre la Juventus librement et gratuitement lors de l'été 2019. Malgré tout, le club de la capitale aimerait boucler le retour du milieu de terrain de 28 ans, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin. Toutefois, Adrien Rabiot a laissé entendre qu'il voulait prolonger avec la Juve.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2019, Adrien Rabiot a annoncé à la direction du PSG qu'il ne voulait pas prolonger. Furieuses, les hautes sphères parisiennes ont pris des mesures drastiques. En effet, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a mis Adrien Rabiot au placard pendant plusieurs mois lors de la saison 2018-2019. Et finalement, l'international français a quitté le club de la capitale librement et gratuitement à l'issue de son bail, et ce, pour s'engager en faveur de la Juventus.

Dans le viseur du PSG, Rabiot veut prolonger à la Juve

Engagé jusqu'au 30 juin avec la Juventus, Adrien Rabiot sera transféré pour 0€ cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation, le PSG serait en embuscade pour finaliser son retour au Parc des Princes d'après les dernières informations de Sportitalia , divulguées par Rudy Galetti. Mais quelle est la position d'Adrien Rabiot ?

«J'espère gagner d'autres Scudetto»