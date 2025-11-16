Mercato : Le PSG vend la mèche pour ses transferts en 2026 !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A partir du 1er janvier 2026, le mercato hivernal sera ouvert. Le PSG aura donc la possibilité de venir injecter du sang neuf à l’effectif de Luis Enrique. Compte tenu des blessures qui frappent le club de la capitale, cela pourrait être bénéfique. A voir maintenant ce que compte faire le PSG pendant cette fenêtre de recrutement et à Paris, on a déjà livré quelques indices sur ce qui est prévu.

Il fallait s’y attendre, le PSG n’échappe pas aux blessures depuis le début de la saison. L’infirmerie du club de la capitale est bien remplie, ce qui complique forcément la tâche de Luis Enrique. Pour soulager l’entraîneur parisien, l’une des solutions serait de lui offrir des nouveaux joueurs à l’occasion du mercato hivernal. Mais le PSG a-t-il prévu de le faire ?

« S’il y a une possibilité de faire un joueur comme Kvara… » A quoi faut-il s’attendre pour le mercato hivernal du PSG ? Pour After Paris, Fabrice Hawkins a fait savoir : « Le PSG peut-il être actif cet hiver ? Oui. Maintenant, est-ce qu’ils vont le faire ? C’est une autre question. Ce qu’on me dit au niveau de l’état major du club, s’il y a une possibilité de faire un joueur comme Kvara, un top joueur qui va apporter un plus, ils ne vont pas se gêner. (…) Une autre possibilité c’est un jeune à fort potentiel, qui va peut-être pas apporter tout de suite immédiatement dans l’effectif mais qui va être un joueur qu’ils vont acheter pour éviter qu’il aille ailleurs. Ça aussi c’est étudié par le PSG ».