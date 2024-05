Mercato : Le PSG va écœurer la Premier League ?

Thomas Bourseau

Le PSG se montre patient au sujet de la situation de Xavi Simons qui serait une nouvelle fois susceptible de partir en prêt pendant le mercato estival. Dans ce cas de figure, le Paris Saint-Germain tenterait un joli coup pour Rayan Cherki et écœurerait ainsi quatre clubs de Premier League dont Chelsea et Newcastle. Explications.

Rayan Cherki (20 ans) est un espoir du football français depuis de nombreuses années. Le milieu offensif de l’OL, sous contrat jusqu’en juin 2025, est annoncé dans le viseur du PSG ces derniers mois, mais pas seulement. En effet, l’international espoir français dispose d’une très belle cote… en Angleterre.

Rayan Cherki fait tourner des têtes en Angleterre

Graeme Bailey fait un point sur le feuilleton Rayan Cherki ce jeudi. Pas moins de quatre formations de Premier League garderaient un œil avisé sur la situation du joueur de l’Olympique Lyonnais et seraient prêtes à passer à l’action cet été, soit à un an de l’expiration de son engagement contractuel envers son club formateur. Newcastle, Chelsea, Tottenham et Brentford semblent être sur les rangs.

Simons proche d’un prêt, le PSG se lance sur les traces de Cherki ?