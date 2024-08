Mercato : Le PSG va boucler une opération, les coulisses dévoilées

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Recruté l’hiver dernier contre 20M€, Gabriel Moscardo a rejoint le PSG cet été. Le milieu défensif de 18 ans va cependant aller s’aguerrir du côté du Stade de Reims dans le cadre d’un prêt sans option d’achat. En interne, Luis Enrique est convaincu du potentiel du joueur, mais estime que ce dernier doit absolument bénéficier d’un certain temps de jeu.

Le mercato estival du PSG pourrait réserver quelques surprises supplémentaires. Si sur le plan des arrivées, le club parisien a récemment bouclé l’arrivée de Désiré Doué, et se trouve intéressé par celle d’Ademola Lookman, certains départs sont également à prévoir pour la formation de Luis Enrique. Outre les indésirables que sont Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Danilo Pereira, Nordi Mukiele, Carlos Soler, et Ayman Kari, certains jeunes pourraient être prêtés.

Gabriel Moscardo va rejoindre Reims en prêt

C’est notamment le cas de Gabriel Moscardo. Arrivé cet été au PSG après un prêt de six mois à Corinthians, le crack né en 2005 devrait prochainement rejoindre le Stade de Reims dans le cadre d’un prêt sans option d’achat. Ce jeudi, Luis Enrique affirmait déjà que le Brésilien était proche de la sortie : « On est encore en train d’apprendre à connaître le joueur. Il y a ce qu’on voit d’un joueur avant de le recruter et on avait beaucoup aimé ce qu’on avait vu. C’est clairement un joueur d’avenir avec beaucoup de qualités. Mais on a encore besoin de peaufiner notre réflexion et de décider combien de joueurs on garde ».

Luis Enrique estime que c’est la meilleure solution

Mais comme l’a révélé UOL et le confirme le Parisien ce dimanche, Luis Enrique croit pourtant pleinement au potentiel de Gabriel Moscardo. En juillet dernier, le coach du PSG a d’ailleurs fait comprendre au Brésilien que sa progression passerait par du temps de jeu, un temps de jeu que Luis Enrique n’est pas certain de pouvoir lui donner immédiatement. Les difficultés affichées par le joueur de 18 ans lors de son entrée en jeu face à Sturm Graz en amical (le 7 août dernier) ont d’ailleurs conforté l’Espagnol...