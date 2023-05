Mercato : Le PSG tente un incroyable coup, les coulisses dévoilées

Jean de Teyssière

C'est la bombe de cette fin de semaine : Marco Asensio pourrait porter le maillot du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Révélé en exclusivité par le10sport.com, l'attaquant espagnol est en fin de contrat avec le Real Madrid en juin prochain et une prolongation de contrat n'est pas à l'étude. Et quelques petits détails sont arrivés jusqu'à nos oreilles...

Le mercato estival 2023 du PSG s'emballe ! Après les rumeurs Bernardo Silva ou Manuel Ugarte, c'est maintenant au tour de Marco Asensio de voir son nom circuler dans les couloirs du Camp des Loges. Concernant le Madrilène, tout pourrait assez vite s'accélerer.

Asensio refuse de prolonger...

D'après les informations de The Athletic , Marco Asensio quittera le Real Madrid libre à l'issue de son contrat en juin 2023. Pourtant, le Real Madrid voulait le prolonger et des discussions étaient même en cours depuis le début de l'année. Mais l'Espagnol, auteur de 61 buts a fait part de sa décision de ne pas rester chez les Merengue à ses dirigeants. Une décision que ses entraîneurs ont accepté avec tristesse, mais Marco Asensio, cantonné à un rôle de remplaçant, souhaitait avoir plus de responsabilités.

... le PSG en pole pour l'accueillir

D'après le10sport.com, Marco Asensio pourrait bien se trouver un point de chute dans la capitale française. L'ailier espagnol intéresse Luis Campos et les discussions iraient dans le bon sens, au point que PSG aurait marqué des points concernant la potentielle venue de Marco Asensio.