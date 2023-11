Mercato : Le PSG sous pression, Kylian Mbappé pose une condition

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG croit en ses chances de pouvoir convaincre Kylian Mbappé de poursuivre sa carrière dans la capitale, lui qui fêtera ses 25 ans en décembre. Les discussions entre les deux parties vont reprendre en seconde partie de la saison, alors que le choix de l’international français pour son avenir reposera sur des critères sportifs. De quoi mettre la pression sur le club.

Libre en fin de saison, Kylian Mbappé a les cartes en main pour son avenir, un an et demi après sa prolongation. Le PSG espère frapper aussi fort qu’en mai 2021 en parvenant à obtenir la signature de son numéro 7, que l’on annonce sur les tablettes du Real Madrid, de Liverpool et même du Bayern Munich selon les prétentions financières de l’international français. Mais ce dernier a l’intention de trancher sur des critères sportifs.

Le sportif devrait primer dans le choix de Mbappé

Comme l’explique le journaliste Ben Jacobs sur CaughtOffside , Kylian Mbappé devrait prendre sa décision en fonction de l'évolution de la saison et du nouveau projet du PSG qui a démarré cet été, avec les départs de plusieurs stars vieillissantes (Sergio Ramos, Marco Verratti, Neymar, Lionel Messi), et l’arrivée de jeunes renforts, dont plusieurs évoluant aux côtés du capitaine des Bleus en équipe de France.

La suite de la saison du PSG s’annonce importante

Le parcours parisien en Ligue des champions cette année s’annonce ainsi important dans le cadre du dossier Mbappé, alors que les discussions entre les deux parties pour une prolongation devraient démarrer en seconde partie de saison.