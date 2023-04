Mercato : Le PSG s’embarque dans un bras de fer

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti libre du PSG l’été dernier, Xavi Simons cartonne du côté du PSV Eindhoven. Un état de forme qui incite donc Luis Campos à faire revenir au plus vite le jeune crack néerlandais, mais le FC Barcelone pointe le bout de son nez dans ce dossier et cherche à contrarier les plans du PSG.

Le PSG place déjà ses pions en vue du prochain mercato estival, et Luis Campos semble avoir déjà une idée bien précise des joueurs qu’il souhaite recruter pour renforcer l’effectif parisien. Le conseiller sportif est notamment annoncé sur les traces de Xavi Simons (19 ans), qui avait décidé de quitter le PSG au terme de son contrat l’an passé et cartonne actuellement au PSV Eindhoven (16 buts, 8 passes décisives).

Le PSG a une clause pour Simons

Pour faciliter l’opération, le PSG dispose d’ailleurs d’une clause lui permettant de racheter le jeune attaquant néerlandais, mais ce dernier a récemment jeté un froid dans une interview accordée à Algemeen Dagblad : « Je comprends que les gens s’interrogent sur la clause de mon contrat qui stipule que Paris peut me racheter, mais d’un autre côté, je me dis aussi : j’ai signé pour cinq ans avec le PSV, n’est-ce pas ? Jusqu’en 2027. J’ai une situation stable ici. Un club qui a confiance en moi. Je veux juste réaliser de grandes choses ici ». Et il ne s’agit pas du seul problème pour le PSG.

Barcelone débarque sur le dossier