Mercato : Le PSG se lance dans une bataille à 100M€

Hugo Chirossel

Le PSG multiplie les pistes à l’approche de l’ouverture du prochain marché des transferts. En ce sens, Luis Campos s’intéresserait notamment à Bruno Guimaraes, arrivé en janvier 2021 à Newcastle, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2026. Mais Liverpool et le FC Barcelone seraient également sur le coup et pourraient mettre 100M€ pour s’attacher les services de l’international brésilien.

Après une nouvelle saison décevante, le PSG pourrait frapper fort lors du mercato estival. Dans cette optique, plusieurs noms sont liés au club de la capitale ces dernières semaines. D’après les informations de AS , Luis Campos suivrait notamment Bruno Guimaraes. Ce dernier est arrivé à Newcastle, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2026, en provenance de l’OL il y a désormais un peu plus d’un an.

Liverpool veut Guimaraes pour oublier Bellingham

Cependant, AS indique que deux autres clubs seraient également sur le coup : Liverpool et le FC Barcelone. En ce qui concerne les Reds , ils ont eux aussi vécu une saison très compliquée, même s’ils sont revenus à un point de Manchester United, quatrième au classement de Premier League. Liverpool devrait se montrer très actif lors du mercato estival, d’autant plus qu’il semble distancé dans le dossier Jude Bellingham. Les Reds pourraient donc se rabattre sur Bruno Guimaraes en offrant près de 100M€ afin de s’attacher ses services.

Le Barça également intéressé, mais pour 2024