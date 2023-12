Mercato : Le PSG se fait tacler sur Zaïre-Emery

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Devenu titulaire indiscutable dans l'entrejeu du PSG cette saison, Warren Zaïre-Emery doit désormais faire face à une grosse pression de par ce nouveau statut. Et un ancien joueur du club de la capitale estime que le PSG aurait dû recruter un autre joueur à ce poste pour faciliter la tâche du jeune milieu de terrain parisien.

Du haut de ses 17 ans à peine, Warren Zaïre-Emery impressionne cette saison, que ce soit au PSG où est devenu un titulaire indiscutable ou même en équipe de France où il a marqué pour sa toute première sélection, contre Gibraltar. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la direction du PSG a d'ailleurs trouvé un accord avec son jeune milieu de terrain pour une prolongation de contrat longue durée, qui sera officialisée lorsque Zaïre-Emery sera majeur, en mars prochain.

Cissé s'enflamme pour Zaïre-Emery

Dans un entretien accordé à L'EQUIPE , Edouard Cissé vante d'ailleurs les qualités du jeune crack, et l'ancien milieu de terrain du PSG estime toutefois que ce changement de statut fait peser de lourdes responsabilités sur les épaules de Zaïre-Emery : « Il est très fort, c'est un très bon joueur, solide dans les duels, juste techniquement, il est capable de perforer. Après, ce qui me gêne, c'est que tu as le sentiment que le PSG dépend de sa présence... Or il n'a que 17 ans, cela fait peser un poids sur lui », estime Cissé.

« L'effectif aurait dû être mieux composé cet été »