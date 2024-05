Mercato : Le PSG se fait recaler pour ce transfert XXL

Alexis Brunet

Le PSG cherche à mettre la main sur un grand attaquant cet été. Le club de la capitale a notamment des vues sur Luis Díaz, mais Luis Campos devra proposer un gros chèque à Liverpool pour le recruter. Cela sera peut-être même vain, puisqu'aux dernières nouvelles, le club anglais ne souhaiterait pas se séparer du Colombien.

Qui sera choisi par le PSG pour remplacer Kylian Mbappé ? Cette question agite depuis plusieurs semaines la presse mondiale. Il faut dire que le club de la capitale va perdre l'un des meilleurs joueurs du monde et il est fort probable que les dirigeants parisiens mettent le paquet pour trouver un remplaçant de grande qualité au Français.

Liverpool ne veut pas vendre Díaz

Dernièrement, le10sport.com vous a révélé en exclusivité qu'Antero Henrique essayait de placer Luis Díaz au PSG. Mais selon le journaliste Ben Jacobs, qui s'est exprimé pour Caught Offside , Liverpool ne souhaiterait pas se séparer du Colombien. « Liverpool veut garder Luis Díaz. C'est aussi simple que cela. Díaz est sous contrat jusqu'en 2027 et il n'est pas prévu de le vendre cet été, malgré les liens actuels avec Barcelone. » Luis Campos va donc devoir se rabattre sur d'autres pistes. Le nom de Victor Osimhen revient beaucoup dans les débats ces derniers temps.

Mercato - PSG : Une folie à 100M€, la presse étrangère confirme ! https://t.co/JUe12Zv1GM pic.twitter.com/VMcxTeWTWU — le10sport (@le10sport) May 28, 2024

Díaz aimerait jouer en Espagne