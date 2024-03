Mercato : Le PSG se fait recaler en public

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé depuis maintenant plusieurs années dans le viseur du PSG qui envisagerait son retour, Adrien Rabiot arrive en fin de contrat avec la Juventus Turin. Le milieu de terrain fait le point sur son avenir, mais semble très clairement recaler le PSG en repoussant l’idée d’une signature dans son club formateur.

Au même titre que d’autres cadres de l’équipe de France comme Kingsley Coman et Mike Maignan, Adrien Rabiot est issu du centre de formation du PSG. Le milieu de terrain de 28 ans, qui évolue depuis 2019 à la Juventus Turin, arrivera en fin de contrat l’été prochain, et s’est exprimé sans détour mardi en conférence de presse sur son avenir. Rabiot en a profité pour lâcher une réponse très claire quant à la possibilité d’un retour au PSG…

Le PSG prépare un transfert à 60M€ https://t.co/W0T6b0uMdN pic.twitter.com/olJeduopTu — le10sport (@le10sport) March 20, 2024

Rabiot dans le flou pour son avenir

« Je n'ai rien décidé personnellement sur mon avenir. C’est vrai que l’année dernière je suis resté à la Juventus en sachant qu'on ne jouerait pas de Coupe d’Europe. C’était un choix important de ma part. La saison prochaine on devrait jouer la Ligue des champions et participer aussi au Mondial des clubs Donc ce sont des choses qui rentrent dans ma réflexion mais je n'ai vraiment pas pris de décision là-dessus. J’attends de pouvoir finir la saison et puis on en discutera avec le club et je verrai à ce moment-là », indique Rabiot, qui a ensuite recalé publiquement le PSG qui ne semble pas être une option viable à ses yeux étant donné qu’il avait quitté le Parc des Princes en mauvais termes avec les dirigeants.

« Le PSG ? Ça reste compliqué »