Mercato : Le PSG s’apprête à recruter «un grand joueur» !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé de plus en plus proche d'un transfert au PSG en vue du mercato de janvier, Gabriel Moscardo est un profil méconnu du grand public européen. Mais selon certains spécialistes, le jeune milieu de terrain brésilien du Corinthians sera un nouvel atout de taille pour le PSG si son arrivée se précise cet hiver.

Le mercato hivernal s'annonce agité du côté du PSG. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité dès le début du mois de novembre, Luis Campos et Luis Enrique se penchent sur une arrivée surprise afin de renforcer les rangs du club de la capitale. Et à en croire les dernières tendances, il pourrait bien s'agir de Gabriel Moscardo (18 ans), jeune milieu de terrain brésilien qui évolue actuellement au Corinthians. Le PSG négocie activement son transfert pour cet hiver, qui pourrait avoisiner les 25M€.

Avant son transfert au PSG, il annonce la couleur ! https://t.co/KJNHqrT0gT pic.twitter.com/nFqGlCvjX7 — le10sport (@le10sport) December 2, 2023

« Le milieu que toutes les équipes recherchent... »

Interrogé par Le Parisien , le journaliste Raul Mour qui travaille pour ESPN Brazil se livre sur les qualités de Moscardo : « Il est le milieu de terrain moderne que toutes les équipes recherchent aujourd'hui. Il est bon au marquage et sans le ballon, il a de la poigne, c'est un bon tacleur et il sait aussi dribbler pour sortir de la défense. Surtout, il a de la personnalité. Je pense qu'il sait que son avenir n'est pas dans le football brésilien et qu'il s'y prépare depuis longtemps », indique-t-il, précisant ensuite que le jeune milieu brésilien apporterait énormément au PSG.

« L'équipe qui le signera aura un joueur de haut niveau »