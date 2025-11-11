Mercato : Le PSG rêve d'un joueur de Deschamps, une offre va partir !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, le PSG se montre très intéressé par Dayot Upamecano. Le joueur du Bayern Munich fait partie des meilleurs à son poste, mais surtout il sera libre en fin de saison s’il ne prolonge pas d’ici là. Les dirigeants bavarois vont donc tout faire pour le garder, mais s’ils n’y arrivent pas, Paris fera une offre au Français.

Un international français de 27 ans qui fait partie des meilleurs à son poste et qui sera en fin de contrat l’été prochain, forcément, cela intéresse de nombreux clubs. C’est à peu près la situation de Dayot Upamecano au Bayern Munich. Le défenseur central n’a toujours pas prolongé en Bavière, mais les dirigeants allemands font tout ce qu’ils peuvent pour essayer de le faire signer.

Le PSG pourrait faire une offre à Upamecano Le Bayern Munich veut garder Dayot Upamecano, mais, dans le sens inverse, le PSG se verrait bien l’attirer. En effet, selon les informations de RMC Sport, le club de la capitale fait partie des admirateurs du Français, qui représente une vraie belle opportunité de marché. D’ailleurs, si les Bavarois n’arrivent pas à le faire prolonger, Luis Campos fera forcément une proposition de contrat au défenseur central. Les prochaines semaines seront donc décisives, car l’ancien joueur de Leipzig pourra signer un préaccord avec l’équipe de son choix à partir du 1er janvier 2026.