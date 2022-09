Foot - Mercato - PSG

Le PSG reçoit une terrible nouvelle pour l'avenir de Lionel Messi

Publié le 10 septembre 2022 à 15h10 par Arthur Montagne

Alors que le départ de Lionel Messi il y a un an n'a toujours pas été digéré du coté du FC Barcelone, son retour est régulièrement évoqué compte tenu du fait que son contrat s'achève en juin 2023 avec le PSG. Et malgré son énorme salaire, l'Argentin pourrait bien revenir au Barça.

L'été dernier, le PSG a frappé un énorme coup en recrutant Lionel Messi dont le contrat au FC Barcelone venait de s'achever. Mais son bail à Paris prend également fin prochainement, dès le mois de juin prochain. Et un retour au Barça fait très souvent parler depuis quelques semaines, notamment suite au mercato XXL réalisé par Joan Laporta. Et à en croire Roger Vinton, auteur de l'ouvrage Le Barça face à la crise du siècle, c'est tout a fait possible.

«Le retour de Messi est faisable»

« Le retour de Messi est faisable. Les sponsors pourraient jouer un rôle fondamental dans l'opération. Vous imaginez Messi revenir dans le club de sa vie pour y prendre sa retraite sans rien toucher du club ? Ce serait la plus grande opération marketing de l'histoire du sport... », assure-t-il à France Football .

Le clan Messi monte au créneau