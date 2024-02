Mercato : Le PSG reçoit une réponse pour cette star de Deschamps

Hugo Chirossel

Bien qu’il ait été formé au PSG, c’est au LOSC que Mike Maignan s’est révélé, avant de prendre la direction de l’AC Milan lors de l’été 2021. Désormais titulaire en équipe de France, le club de la capitale aimerait rapatrier le gardien âgé de 28 ans. Mais les Rossoneri n’ont pas vraiment l’intention de s’en séparer, comme l’a fait savoir Giorgio Furlani.

L’été dernier, le PSG s’est attaché les services de plusieurs internationaux français, comme Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Lucas Hernandez, ainsi que l’international espoir Bradley Barcola. Cela vient d’une volonté des dirigeants parisiens de franciser un peu plus leur effectif, et ils pourraient poursuivre en ce sens l’été prochain.

Le PSG aimerait faire revenir Maignan

Dans cette optique, la presse italienne évoque un intérêt du PSG pour Mike Maignan. Formé à Paris, le gardien âgé de 28 ans fait le bonheur de l’AC Milan, où il est sous contrat jusqu’en 2026, ainsi que de l’équipe de France. Si le club de la capitale souhaite vraiment rapatrier l’international français, il va devoir se montrer convaincant.

« Nous espérons que Mike restera avec nous pendant de nombreuses années »