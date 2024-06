Mercato : Le PSG reçoit une bonne nouvelle pour ce transfert à 50M€

Alexis Brunet

Cet été, le PSG est à la recherche d’un attaquant pouvant remplacer Kylian Mbappé. Cela ne sera pas facile, mais Luis Campos a plusieurs noms en tête qui peuvent possiblement succéder au Français. L’attaquant de l’Athletic Bilbao, Nico Williams, est notamment dans les petits papiers du conseiller football parisien. Liverpool est également intéressé, mais les Reds vont avoir beaucoup de mal à le recruter.

Après Neymar et Lionel Messi l’été dernier, le PSG a encore une fois perdu une star offensive. Après sept saisons à Paris, Kylian Mbappé a décidé de voguer vers de nouveaux horizons et de rejoindre le Real Madrid. L’arrivée du champion du monde 2018 en Espagne est mal passée auprès de certains supporters parisiens, car l’attaquant avait décidé de ne pas prolonger son contrat et il a donc rejoint les Madrilènes librement.

Le PSG est intéressé par Nico Williams, tout comme Liverpool

Le PSG compte donc passer à autre chose cet été et il souhaite recruter un attaquant capable d’être aussi dangereux que Kylian Mbappé. Nico Williams fait notamment partie des noms présents sur la liste de Luis Campos. Ce dernier est estimé à 50M€ et il pourrait voir son prix grimper en fonction des bonnes prestations de l’Espagne à l’Euro, puisqu’il est titulaire au sein de l’équipe de Luis de la Fuente. Mais le club de la capitale n’est pas le seul à avoir le joueur de 21 ans dans son viseur. D’après les informations de CaughtOffside , Liverpool serait aussi intéressé. Toutefois, les Reds sont conscients qu’ils auront beaucoup de mal à réaliser ce transfert, en raison des modifications apportées à l’équipe chargée du recrutement.

