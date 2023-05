Mercato : Le PSG recalé par un crack mondial

En quête de milieux de terrain pour combler ses lacunes dans ce secteur, le PSG avait coché le nom de Jude Bellingham pour le mercato estival. Problème : l'actuel joueur de Dortmund n'envisagerait pas du tout de signer dans le club de la capitale. Le Real Madrid aurait ses faveurs en vue de la saison prochaine.

Annoncé comme le présent et le futur à son poste à l'échelle mondiale, Jude Bellingham à l'Europe à ses pieds. Un départ du Borussia Dortmund cet été semble inévitable mais le joueur anglais ne souhaite pas atterrir n'importe où.

🚨🎖️| Jude Bellingham's family decided together to not go to a club that is ruled by Sheikhs, or ran by a country like PSG, or Chelsea, who have a "crazy" transfer strategy. He wants a historical club. @berger_pj via @FabrizioRomano’s @YouTube pic.twitter.com/ERyHNE2IbR