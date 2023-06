Mercato : Le PSG proche de boucler un transfert à 60M€

Jean de Teyssière

Après avoir bouclé trois recrues, Marco Asensio, Manuel Ugarte et Milan Skriniar, le PSG est en passe de peut-être en boucler une quatrième. Depuis quelques semaines, le nom de Lucas Hernandez parcourt les couloirs de la Factory et le PSG devrait rapidement formuler une offre pour s'attacher les services de l'international français.

La défense du PSG est en train de faire peau neuve. Avec l'arrivée de Milan Skriniar, libre, en provenance de l'Inter Milan, Luis Campos et les dirigeants parisiens pourraient signer assez vite une autre recrue : l'international français Lucas Hernandez.

Le prix d'Hernandez fixé à 60M€

D'après les informations de Sky Sport Deutschland , Lucas Hernandez aurait fait son choix et il se porterait sur le PSG. Les dirigeants bavarois ne sont pas réticents à le laisser partir, si un accord est trouvé entre les deux parties sur une somme avoisinant les 60M€.

Le Bayern se prépare au départ d'Hernandez