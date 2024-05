Mercato : Le PSG prend une décision radicale, un joueur va adorer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 60M€ l’été dernier, Manuel Ugarte a d’abord été très impressionnant en début de saison, avant de s’éteindre progressivement. Néanmoins, le PSG ne compte pas pour autant s’en séparer. Une information qui devrait plaire à l’Uruguayen, bien décidé à rester à Paris.

Décevant lors de la seconde partie de saison après des premiers tonitruants, Manuel Ugarte devrait toutefois être conservée par le PSG. Fabrizio Romano assure ainsi que le club de la capitale ne compte pas céder son milieu de terrain recruté pour 60M€. Une nouvelle qui va ravir Manuel Ugarte qui affiche sa volonté de rester à Paris.



Le PSG prêt à conserver Ugarte

« On verra, j’adorerais, mais il faut voir. Pour l’instant, je suis ici et je profite de la fin de saison », a confié l’international uruguayen au micro de Prime Vidéo , avant de réagir à la défaite contre Toulouse.

«J’adorerais»