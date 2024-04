Mercato : Le PSG passe à l’action pour ce transfert à 100M€

Alexis Brunet

Le PSG raffole des meilleurs talents du monde entier, encore plus avec l’arrivée de Luis Campos. Le conseiller football parisien a notamment un œil averti sur le marché portugais. Le dirigeant du club de la capitale piste notamment António Silva, et João Neves, deux talents du Benfica Lisbonne. Justement, un scout du PSG devrait scruter les deux joueurs ce mardi soir, lors de la rencontre face au Sporting.

Les supporters du PSG peuvent s'attendre à un mercato ambitieux de la part de leur équipe. En effet, le club de la capitale va vouloir renforcer son nouveau projet, impulsé par Luis Enrique. Luis Campos a déjà identifié certains besoins. Le plus important est de remplacer numériquement Kylian Mbappé, car comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, ce dernier devrait prendre le chemin du Real Madrid. Le conseiller football désire aussi apporter de la concurrence au milieu de terrain, et en défense.

Le PSG va surveiller António Silva et João Neves

D'après les informations de Record , le PSG va passer la seconde sur certaines pistes. En effet, le club de la capitale devrait envoyer un scout pour superviser la rencontre entre Benfica, et le Sporting, ce mardi soir. Deux joueurs seraient dans le viseur des dirigeants parisiens. En défense, c'est António Silva qui sera scruté. Il fait partie des grands espoirs du Benfica, et il dispose d'une clause libératoire de 100M€. Un milieu de terrain sera aussi observé, il s'agit de João Neves. A seulement 19 ans, il est déjà titulaire au milieu de terrain, et il fait partie des plus grands talents de sa génération. Il pourrait lui aussi être transféré contre une petite fortune.

PSG : Mbappé prépare du lourd avant son départ ! https://t.co/vqTrpSJdhg pic.twitter.com/LFi0yFsZBU — le10sport (@le10sport) April 2, 2024

Leny Yoro est la piste prioritaire

António Silva n'est pas la piste prioritaire pour le PSG, en défense centrale. Luis Campos apprécie tout particulièrement Leny Yoro. Le conseiller football parisien avait d'ailleurs tenté de l'attirer, lors du mercato hivernal. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le dirigeant parisien a prévu de passer de nouveau à l'offensive, l'été prochain. Il faudra toutefois qu'il se méfie de la concurrence, puisse que le Real Madrid est aussi intéressé.