Mercato : Le PSG menacé par Barcelone pour cet été ?

Thomas Bourseau

Le PSG est en quête d’un milieu de terrain axial comme le10sport.com vous l’a souligné ces dernières semaines. Le profil de Joshua Kimmich serait apprécié en coulisses, mais également en Catalogne. Le futur entraîneur du FC Barcelone passerait déjà à l’action pour le joueur du Bayern Munich de 29 ans.

C’était déjà le cas pendant le mercato hivernal et ce, dans le cadre d’un éventuel échange de joueurs pour Nordi Mukiele avec le Bayern Munich. Mais il semble que le transfert de Joshua Kimmich soit toujours d’actualité dans les bureaux des dirigeants du PSG. le10sport.com vous confiait d’ailleurs le 1er avril dernier que le recrutement d’un milieu de terrain axial était un objectif de la direction.

Flick arrive à Barcelone, objectif Kimmich pour le mercato ?

Hans-Dieter Flick le sait, recruter un milieu de terrain défensif doit être la grande priorité du FC Barcelone sur le mercato estival. Le club culé étant orphelin de Sergio Busquets depuis l’été dernier, la sentinelle du Barça n’a pas été remplacée. Alors que Flick va débarquer en Catalogne en lieu et place de Xavi Hernandez, l’entraîneur allemand aurait le même point de vue que le directeur sportif Deco sur la question d’après SPORT .

Mercato - PSG : Mbappé a conclu un pacte avec le patron https://t.co/kZEQgpKgK5 pic.twitter.com/CNGarbdjBp — le10sport (@le10sport) May 25, 2024

Guerre entre le PSG et le Barça pour Kimmich

C’est pourquoi le FC Barcelone se mue de plus en plus comme étant le grand rival du PSG dans la course à la signature de Joshua Kimmich. Sous contrat au Bayern Munich jusqu’à l’été 2025, l’international allemand de 29 ans capable de jouer au poste de latéral droit et de milieu de terrain défensif pourrait être l’une des attractions de ce mercato estival…