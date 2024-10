Mercato : Le PSG lui offre un joli contrat, il tire la sonnette d’alarme !

Thomas Bourseau

Entre Warren Zaïre-Emery et le Paris Saint-Germain, un accord a été trouvé cette année pour une juteuse prolongation de contrat qui le lie au club jusqu’en 2029. Néanmoins, son salaire n’est pas justifié à l’instant T au vu de ses performances d’après Jérôme Rothen.

Warren Zaïre-Emery (18 ans) a connu une ascension fulgurante la saison passée. De titulaire indiscutable sous Luis Enrique à convoqué en équipe de France dès novembre 2023 à tout juste 17 ans, tout est allé très vite pour le milieu de terrain formé au PSG.

PSG - Barcola : Nouvelle attaque de Riolo en direct ! https://t.co/TUfh7l7krS pic.twitter.com/LGPSm6HwPi — le10sport (@le10sport) October 8, 2024

«Ce salaire qui le place parmi les meilleurs de l’effectif, aujourd’hui, il ne le mérite pas»

Peut-être trop vite d’ailleurs du point de vu de Jérôme Rothen. Lors de la seconde partie de saison dernière, Warren Zaïre-Emery a signé un contrat au PSG qui lui fait gagner pas moins de 9M€ par saison. Un salaire XXL pour un joueur de son âge qu’il ne justifie pas pour le moment sur le terrain. « Sur Zaïre-Emery, je commence à avoir de sérieux doutes. On me l’a placé comme un joueur international. Il a été revalorisé. Tout le monde est allé un peu plus vite que la musique avec lui et Didier Deschamps le premier. Lui donner le statut de joueur international avec ce salaire qui le place parmi les meilleurs de l’effectif, aujourd’hui, il ne le mérite pas ».

«Lorsqu’il va falloir rivaliser avec les meilleures équipes européennes en Ligue des champions, on ne va pas aller bien loin»

L’ancien joueur du Paris Saint-Germain, reconverti consultant qui officie sur RMC via sa propre émission Rothen s’enflamme, n’a pas caché qu’il craint un plafond de verre pour Warren Zaïre-Emery. « Par rapport à ce qu’il nous montre. Il a été excellent au début de la saison dernière, ça fait une petite année qu’il est décevant. Tu peux avoir quelques doutes sur le fait que ce joueur là lorsqu’il va falloir rivaliser avec les meilleures équipes européennes en Ligue des champions, on ne va pas aller bien loin ».