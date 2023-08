Mercato : Le PSG l’attend, il hallucine

Thomas Bourseau

Le PSG se prépare au mieux à boucler le transfert de Bradley Barcola (20 ans). le10sport.com vous a révélé un rapprochement sérieux entre l’OL et le Paris Saint-Germain dans la journée de vendredi. Laurent Blanc lui-même, en sa qualité de coach de l’OL, a évoqué un éventuel départ de Barcola. Jérôme Rothen se dit dépassé par la gestion lyonnaise.

Entre l’OL et Bradley Barcola, le divorce pourrait être prononcé avant le vendredi 1er septembre, date de la clôture du mercato estival. Enfant de la formation lyonnaise, l’ailier français de 20 ans cultive le désir de rejoindre le PSG comme révélé par le10sport.com le 31 juillet dernier après une troisième offre refusée par l’OL de la part du Paris Saint-Germain.

«Il nous a berné et on revient à la même chose: John Textor n'a rien pour être un grand dirigeant»

La gestion de Bradley Barcola et de l’ensemble des pépites de l’OL a fait halluciner Jérôme Rothen. Sur les ondes de RMC lors de l’enregistrement de l’émission Rothen s’enflamme vendredi, l’ancien joueur du PSG reconverti en tant que consultant a sérieusement taclé John Textor et l’OL.



« Barcola ? Comment un joueur aussi jeune que lui, qui a très peu d'expérience, 4 mois en Ligue 1, comment ce joueur-là peut en arriver à partir ? Ça veut tout dire. Qu'est-ce qu'on lui a dit, comment on lui a présenté le projet, l’offre ? Aujourd'hui, j'espère pour lui que ça va se faire parce que ça va être très compliqué qu'il est à Lyon. (…) Mais tout ça c'est de la faute des dirigeants, du président, qui n'est pas droit dans ses bottes. Un coup il te dit: "Il est vendable, un coup il te dit l'inverse, puis en fait non on va recruter... Et à la fin les joueurs s'en vont quand il y a des offres, il y a le problème avec la DNCG. Il nous a berné et on revient à la même chose: John Textor n'a rien pour être un grand dirigeant, pour l'instant, du football français et encore moins d'un club comme Lyon. On en revient toujours à la même chose, il y a l'ombre de Jean-Michel Aulas au dessus du Parc OL, mais Jean-michel tu t'es trompé parce que tu as vendu à quelqu'un qui ne connaissait rien au football ».

«Je lui souhaite de trouver un accord avec le PSG assez vite»