Mercato : Le PSG lâche 60M€, il annonce un problème

L'année touche à sa fin et les organismes commencent à être fatigués. Certains joueurs tirent la langue à l'instar de Manuel Ugarte, arrivé cet été en provenance du Sporting Portugal et qui découvre le rythme d'un cador européen. Dans les prochaines semaines, Luis Enrique pourrait le faire souffler afin de le relancer.

Tout est allé très vite pour Manuel Ugarte. Peut-être trop vite. Recruté contre un chèque de 60M€ cet été, le milieu de terrain uruguayen avait surpris lors de ses premières apparitions avec le PSG avant de baisser de régime. Depuis plusieurs semaines, Ugarte traîne la patte et peine à se montrer convaincant.

Ugarte tire la langue

« C’est une vraie source de préoccupation. Son début de saison ressemble à celui de Vitinha l'année dernière. Un premier mois de folie, puis une douce extinction. Cela vient-il de sa préparation estivale ? Du contre-coup de son transfert ? De l'enchaînement avec sa sélection en Amérique du Sud ? En tout cas, il faut vite lui redonner de l'oxygène » a déclaré Laurent Perrin, journaliste pour Le Parisien.

« Il est fatigué et c'est normal »