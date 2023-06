Mercato : Le PSG interpelle Mbappé et Neymar, c’est cash

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncés avec insistance sur le départ cet été, chacun pour des raisons relativement différentes, Neymar et Kylian Mbappé ne sont donc pas certains d’être encore au PSG la saison prochaine. Mais de son côté, le capitaine parisien Marquinhos a fait passer un message très clair aux deux stars pour leur avenir.

Le feuilleton Kylian Mbappé bat son plein au PSG ! L’attaquant français a entamé cette semaine un bras de fer avec sa direction, qui lui fixe un ultimatum : soit il accepte d’envisager une prolongation de son contrat qui prendra fin en 2024, soit il sera vendu durant le mercato estival. Pour l’instant, Mbappé a signifié au PSG qu’il ne rempilerait pas, et le feuilleton semble parti pour durer tout l’été et fait déjà réagir les autres cadres du vestiaire.

Le PSG prépare un transfert à 120M€ pour Mbappé https://t.co/9nBQnxBTnR pic.twitter.com/FORJGwyfRR — le10sport (@le10sport) June 16, 2023

« Mbappé ? On veut qu’il reste »

Actuellement en stage avec le Brésil, le capitaine du PSG, Marquinhos, a pris la parole en conférence de presse sur le futur de Kylian Mbapp é : « S'il veut rester, nous aussi on veut qu'il reste. C'est un génie, un talent pur, un leader pour le PSG, il est très important pour nous. Tous les étés, on parle beaucoup de lui, mais il appartient au PSG et il veut rester. On va voir ce qui va se passer. Nous, les joueurs, on veut qu'il reste, car nous avons tous des ambitions élevées », lâche Marquinhos, qui a évoqué un autre cas sensible du moment : Neymar.

« Je l’encourage à continuer »