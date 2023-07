Mercato : Le PSG galère avec Mbappé en coulisses

Thibault Morlain

Kylian Mbappé partant dans l’idée de quitter le PSG librement en 2024, le PSG a posé son ultimatum : soit il prolonge, soit il est vendu cet été. Le message est aujourd’hui plus clair que jamais et les prochaines discussions entre les deux parties seront donc à surveiller de très près. Mais voilà que pour le moment, cela serait très mal engagé.

Forcément, Kylian Mbappé est au coeur de toutes les discussions. Ça a encore été le cas ce mercredi bien que le PSG présentait son nouvel entraîneur, Luis Enrique. Après avoir accueilli l’Espagnol, Nasser Al-Khelaïfi n’a alors pas échappé aux questions sur Mbappé, mettant un gros coup de pression à son joueur : « Nous on veut que Kylian reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne peut pas laisser le meilleur joueur au monde partir gratuitement ».

Les discussions n’avancent pas

Par la suite, Nasser Al-Khelaïfi a également fait savoir que Kylian Mbappé devait prendre une décision d’ici deux semaines, sans quoi le PSG ouvrirait la porte pour un transfert. Ça risque donc de discuter entre les deux parties dans les jours à venir, mais pour le moment, le contact est loin d’être le meilleur. En effet, ce mercredi soir, RMC assure que les discussions ne progresseraient pas entre le PSG et Mbappé en vue d’une prolongation.

Mbappé vers un départ du PSG ?

Kylian Mbappé semble donc bien décidé à ne pas prolonger et donc partir libre à l’été 2024. Mais de son côté, le PSG pourrait par conséquent mettre ses menaces à exécution. Ainsi, à un an du terme de son contrat, Mbappé pourrait être poussé vers la sortie. Il faudra encore par la suite trouver preneur et un club capable d’aligner une offre à la hauteur des attentes.