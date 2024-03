Mercato : Le PSG fonce sur une star, une date est fixée

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour renforcer le milieu de terrain, le PSG lorgne Joshua Kimmich, qui voit son avenir s’inscrire en pointillé au Bayern Munich à un peu plus d’un an de la fin de son contrat. Alors qu’aucune discussion n’aurait démarré pour une prolongation, le directeur sportif du club allemand Christoph Freund ne s’affole pas.

Joshua Kimmich pourrait être l’un des dossiers chauds du PSG sur le mercato cet été. Alors que son nom a déjà circulé dans la capitale en janvier, l’international allemand est ciblé pour renforcer l’entrejeu, lui dont le bail court jusqu’en juin 2025 avec le Bayern Munich. Une décision est attendue dans les prochains mois pour son avenir, et pour l’heure, le club allemand reste confiant.

« Nous nous réunirons en avril ou en mai »

« C'est bientôt la trêve internationale et Joshua ne sera pas là. Nous nous retrouverons tous à la fin du mois de mars et nous nous réunirons en avril ou en mai », a temporisé le directeur sportif Christoph Freund samedi, qualifiant Kimmich de « facteur très important » pour le Bayern Munich.

« Je me sens bien à Munich. Ce n'est pas si mal ici »