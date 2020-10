Foot - Mercato

Mercato : Le PSG et l’OM doivent gérer le même calvaire cette saison !

Publié le 14 octobre 2020 à 12h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 14 octobre 2020 à 12h31

Si le PSG et l’OM ont réussi des recrutements plutôt convaincants dans le sens des arrivées cet été, les deux clubs rivaux partagent néanmoins un problème commun à gérer : les cas Jesé et Kostas Mitroglou, deux attaquants dont ils ne parviennent pas à se séparer depuis plusieurs années.

Le mercato estival 2020 a été plutôt agité dans le sens des arrivées, et le PSG ainsi que l’OM n’ont pas fait exception à la règle. Côté marseillais, Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo, Luis Henrique et Mickaël Cuisance sont venus renforcer les rangs d’André Villas-Boas, tandis que le PSG s’est principalement activé en fin de mercato avec Alessandro Florenzi, Moise Kean, Danilo Pereira et Rafinha. Mais qu’en est-il du côté des départs ? À l’OM comme dans la capitale, il a longtemps été question du départ d’un indésirable en attaque. Pourtant, à ce jour, Kostas Mitroglou et Jesé appartient toujours aux deux clubs français…

Jesé poussé vers la sortie, mais…

Dans ses colonnes du jour, Le Parisien revient sur les coulisses du mercato estival très agité de Jesé, l’attaquant espagnol du PSG dont le contrat court jusqu’en juin 2021. Proposé à de nombreuses écuries en Europe, l’ancien joueur du Real Madrid n’a finalement convaincu personne sur le marché : « Jesé pouvait nous intéresser. Mais ça reste un pari très risqué. Même si le PSG acceptait de le libérer gratuitement, ce n'est pas certain que lui veuille oublier sa dernière année de salaire », a notamment expliqué un dirigeant d’Elche, qui s’est vu proposer les services de l’attaquant du PSG cet été. Et en attendant de savoir si Jesé trouvera une porte de sortie lors du mercato de janvier, son imposant salaire (2,7M€ par an) continue d’être un boulet pour le PSG. Et l’OM possède aussi son propre cas Jesé…

Même combat pour Mitroglou

Kostas Mitroglou, recruté en provenance du Benfica Lisbonne pour 15M€ à l’été 2017, était attendu comme le grand attaquant du projet McCourt à l’OM. Mais finalement, un an seulement après son arrivée, le buteur grec a été mis de côté par Rudi Garcia et à l’instar de Jesé, Mitroglou enchaine les prêts depuis quelques mois alors que son contrat avec l’OM prendra fin à l’issue de la saison. La Provence indique dans ses colonnes du jour que Pablo Longoria ne désespère pas de lui trouver un point de chute dans les endroits ou le mercato n’a pas encore fermé ses portes, mais en attendant, Mitroglou reste un véritable poids dans la masse salariale de l’OM.