Mercato : Le PSG est en danger pour ce transfert à 60M€

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a un grand besoin de se renforcer offensivement, à cause du départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Le club de la capitale vise notamment Dani Olmo, mais il n’est pas le seul sur le dossier. Le FC Barcelone et le Bayern Munich seraient également intéressés par le champion d’Europe. La formation espagnole aurait même déjà transmis une offre de 60M€, bonus compris, au RB Leipzig.

L’été dernier, le PSG avait frappé fort sur le marché des transferts pour se renforcer offensivement. Luis Campos avait notamment mis la main sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. En plus du Portugais et du Français, le club de la capitale avait également recruté Bradley Barcola, Kang-in Lee ou bien Ousmane Dembélé. Cet été, il y a fort à parier qu’il y aura encore du mouvement dans ce secteur, car il faut remplacer Kylian Mbappé, qui a rejoint le Real Madrid.

Le PSG a plusieurs pistes pour remplacer Mbappé

Depuis plusieurs semaines, le PSG a réfléchi à différents joueurs capables de remplacer du mieux possible Kylian Mbappé. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le club de la capitale avait fait de Khvicha Kvaratskhelia sa priorité. Mais Paris a été obligé de revoir ses plans, car le Napoli a décidé de ne pas vendre le Géorgien dès cet été. Luis Campos a donc activé plusieurs nouvelles pistes. L’une d’elle mène à Nico Williams, mais le PSG s’est également positionné sur le dossier Jadon Sancho.

Le Barça a fait une offre de 60M€ pour Dani Olmo

En plus de toutes ces pistes, le PSG penserait également à Dani Olmo. Luis Enrique souhaiterait faire venir son compatriote à Paris, mais cela s’avère compliqué. Le récent champion d’Europe est également dans le viseur du FC Barcelone et du Bayern Munich, d'après les informations de Mundo Deportivo. Le Barça aurait même envoyé récemment une offre de 47M€ plus 13M€ de bonus au RB Leipzig. Le quotidien sportif espagnol précise que, pour le moment, seulement la formation bavaroise serait capable de payer les 60M€ demandés par Leipzig.