Mercato : Le PSG déjà menacé pour cette star à 58M€ ?

Benjamin Labrousse

Malgré un mercato estival marqué par de nombreuses arrivées, le PSG a manqué la signature de Bernardo Silva. Comme révélé par nos soins, le Portugais était la priorité du club parisien cet été, mais a finalement décidé de prolonger à Manchester City jusqu’en 2026. Alors que le joueur de 28 ans possède désormais une clause libératoire évaluée à 58M€, le père du joueur a évoqué un possible retour à Benfica à l’avenir.

Le 6 février dernier, le10sport.com vous dévoilait que la priorité du mercato estival du PSG se nommait Bernardo Silva. Le Portugais de Manchester City était fortement convoité par Paris qui s’est heurté aux nombreux refus du club anglais à l’égard du joueur de 28 ans malgré plusieurs offensives parisiennes. Ainsi, dès le 31 juillet dernier, nous vous révélions en exclusivité que le PSG avait définitivement abandonné la piste menant à l’ailier portugais.

Transferts : Le PSG se prend un stop, la raison est historique ! https://t.co/tEdfHsMZQH pic.twitter.com/nTBuZjM9DT — le10sport (@le10sport) August 24, 2023

Bernardo Silva possède désormais une clause libératoire de 58M€

Si depuis, le PSG s’est renforcé à ce poste d’ailier droit avec la signature d’Ousmane Dembélé pour 50M€, Bernardo Silva lui, a finalement prolongé avec Manchester City. En effet, l’ancien joueur de l’AS Monaco a prolongé son bail jusqu’en juin 2026 chez les Citizens . Mais comme l’a révélé Relevo , Bernardo Silva possède désormais une clause libératoire de 58M€ dans son contrat, laissant potentiellement présager une offre du PSG dans les années à venir.

«Il est évident que Bernardo est un fan de Benfica et qu'il veut revenir à Benfica»