Mercato : Le PSG dégaine une offre de 110M€ sur le mercato

Alexis Brunet

Le PSG est à la recherche d’un grand nom en attaque pour cet été. Il faut dire que le club de la capitale doit remplacer Kylian Mbappé, qui s’est engagé avec le Real Madrid. Les dirigeants parisiens ont notamment Khvicha Kvaratskhelia dans leur viseur et ils auraient même déjà envoyé une offre de 110M€ à Naples.

Presque chaque été, le PSG a pour habitude de faire des folies pour recruter des attaquants. C’était notamment le cas l’été dernier pour Randal Kolo Muani. Le club de la capitale a arraché la signature du Français dans les derniers instants du mercato, contre un chèque de plus de 90M€. Les dirigeants parisiens pourraient frapper encore plus fort dans les prochains mois.

Le PSG a envoyé une offre de 110M€ à Naples pour Kvaratskhelia

Dernièrement, le nom de Khvicha Kvaratskhelia revient avec insistance du côté du PSG. Le club de la capitale se verrait bien recruter le Géorgien pour remplacer Kylian Mbappé et il est donc prêt à mettre le prix. D’après les informations du journaliste de Sky Sports , Massimo Ugolini, qui s’est exprimé sur la radio Kiss Kiss Napoli , les dirigeants parisiens auraient déjà proposé 110 M € à Naples pour son attaquant. « Kvaratskhelia ? Si Naples a refusé 110 millions d'euros du PSG, cela signifie que le joueur mérite un salaire beaucoup plus élevé que celui qu'il reçoit. Pour Naples, le Géorgien n'est pas sur le marché, il deviendra le joueur le mieux payé de l'effectif avec un salaire compris entre 4,5 et 5,5 millions d'euros. »

L’entourage de Kvaratskhelia veut qu’il quitte le Napoli

L’offre du PSG n’aurait donc pas été acceptée par le Napoli, mais il y a fort à parier que les dirigeants parisiens reviendront à la charge d’ici peu pour s’offrir les services du Géorgien. Ils pourront d’ailleurs compter sur l’aide de l’agent de l’attaquant ainsi que de son père, car les deux hommes ont publiquement déclaré qu’ils voulaient un départ pour le joueur. Et ce, dès cet été !