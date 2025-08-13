Mercato : Le PSG boucle un transfert «vraiment incroyable» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après de longues semaines de négociations, le PSG a enfin officialisé le transfert d’Illia Zabarnyi qui débarque en provenance de Bournemouth pour environ 66M€, bonus compris. Et l’international ukrainien ne cache pas sa joie d’avoir signé à Paris. «C’est vraiment incroyable», a-t-il lancé.

Zabarnyi s'enflamme pour son transfert au PSG « Tout d'abord, merci ! C'est tout simplement incroyable. Je suis très fier, c'est vraiment incroyable. Pour moi, le Paris Saint-Germain est le meilleur club du monde, le meilleur projet. Je pense que c'est le meilleur choix possible. Je suis ici pour donner tout ce que j'ai sur le terrain, c'est aussi simple que ça », promet le nouveau joueur du PSG aux médias du club, avant de poursuivre.