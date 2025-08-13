Mercato : Le PSG boucle un transfert «vraiment incroyable» !

Après de longues semaines de négociations, le PSG a enfin officialisé le transfert d’Illia Zabarnyi qui débarque en provenance de Bournemouth pour environ 66M€, bonus compris. Et l’international ukrainien ne cache pas sa joie d’avoir signé à Paris. «C’est vraiment incroyable», a-t-il lancé.
Ce fut long à se décanter, mais cette fois-ci c'est officiel, Illia Zabarnyi a signé au PSG qui a déboursé environ 66M€, bonus compris, pour l'attirer en provenance de Bournemouth. Et l'international ukrainien ne cache pas sa joie.
Zabarnyi s'enflamme pour son transfert au PSG
« Tout d'abord, merci ! C'est tout simplement incroyable. Je suis très fier, c'est vraiment incroyable. Pour moi, le Paris Saint-Germain est le meilleur club du monde, le meilleur projet. Je pense que c'est le meilleur choix possible. Je suis ici pour donner tout ce que j'ai sur le terrain, c'est aussi simple que ça », promet le nouveau joueur du PSG aux médias du club, avant de poursuivre.
« J'ai juste hâte de découvrir l'équipe»
« J'ai senti que les gens voulaient que je vienne ici et honnêtement, ça m'a vraiment motivé ! Cela m'a vraiment donné envie de venir dès que possible. Et finalement, c'est arrivé. C'est une nouvelle expérience, c'est formidable. Je suis encore jeune donc j'ai besoin de découvrir de nouvelles choses, je pense donc que c'est la bonne décision. Je suis impatient à l'idée de faire mes débuts et de découvrir les supporters. J'ai vraiment hâte d'y être ! Le Paris Saint-Germain est un grand club et je m'attends à ce que ce soit difficile, mais je suis prêt. J'ai juste hâte de découvrir l'équipe et rencontrer tout le monde, et commencer à jouer », ajoute Illia Zabarnyi.