Mercato : Le PSG boucle un transfert, c’est le choc à l’étranger

Le PSG se devait de recruter un gardien de but cet été pour remplacer numériquement Keylor Navas et apporter de la concurrence dans un secteur dominé par Gianluigi Donnarumma. Le choix a été fait de recruter Matvey Safonov, formé au Krasnodar, pour 20M€. Un transfert salué en Russie, et notamment par Ruslan Pimenov, passé par Metz.

Luis Enrique espérait compter sur trois gardiens de talent cette saison. Il a été écouté. Présents la saison dernière, Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas ont vu débarquer un petit nouveau, Matvey Safonov. Formé au Krasnodar, ce gardien russe est arrivé dans la peau d’un parfait inconnu au PSG. Mais très vite, il a annoncé la couleur en indiquant qu’il ne se contenterait pas d’un rôle de doublure. Un objectif qui a pu surprendre en France, mais qui n’étonne pas en Russie.

Safonov fait les gros titres en Russie

Ancien attaquant passé par le FC Metz, Ruslan Pimenov estime que le transfert de Safonov met en avant le championnat russe. « Si je suis surpris ? Dans la situation actuelle, oui. Parce que c'est une publicité folle pour la RPL. C'est méga-cool pour la Russie qu'un tel transfert ait eu lieu, parce que le PSG est le principal club en France. Nous devrions féliciter Krasnodar et Galitsky pour ne pas avoir gardé Safonov, ainsi que ceux qui ont organisé cette transaction » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Sport.ru.

Un choix par défaut pour le PSG ?

Selon lui, il est évident que Safonov ne figurait pas parmi les premiers choix du PSG pour remplacer Keylor Navas. « Je peux comprendre pourquoi le choix s'est porté sur lui. Il était, grosso modo, sixième ou septième sur la liste. Par exemple, vous jouez à la Juventus ou à Milan et on vous appelle au PSG. Vous regardez la concurrence - Donnarumma. Vous n'allez pas au PSG en tant que deuxième gardien, en jouant dans votre meilleur club. Le choix s'est porté sur Matvey. Pour peu d'argent, ils ont pris un gardien qui rivalisera avec Donnarumma. D'autant plus que ce dernier a marqué deux buts lors du match contre Arsenal. Mais Safonov ne doit pas regarder les erreurs de son rival, il doit éviter de faire des siennes. Matvey aura sa chance. Le PSG a beaucoup de matches, donc il jouera » a-t-il déclaré.