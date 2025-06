Mercato : Le PSG boucle un transfert à 70 millions à l’OM !

L’été dernier, malgré son passé au PSG, Adrien Rabiot s’est donc engagé avec l’OM. L'international français s’est ainsi ajouté à la liste des joueurs ayant porté les maillots des deux clubs rivaux. Sur celle-ci, on peut notamment retrouver Stéphane Dalmat. Lui a quitté Marseille pour rejoindre Paris en 2000. Un transfert de 70 millions de francs à l’époque sur lequel est revenu le principal intéressé.

Pour FD Extra Time, Stéphane Dalmat a raconté comme il s’est retrouvé à quitter l’ OM pour rejoindre le PSG en 2000. Celui qui ne sera finalement resté ensuite que quelques mois à Paris a alors fait savoir : « Déjà j’avais signé 8 ans à Marseille. C’étaient des contrats longue durée. Peter Luccin avait signé 12 ans, Pirès 7 ans. Les transferts commençaient à prendre de l’ampleur. Et donc moi, Marseille, c’était le rêve de gosse. Et puis le club décide de me mettre sur la liste des transferts avec Luccin et Pirès. On était les 3 valeurs marchandes qui pouvaient rapporter au club qui avait des problèmes financiers ».

« Marseille avait récupéré ses 70 millions et puis je pars au PSG »

Stéphane Dalmat a ensuite confié : « On veut m’envoyer à Newcastle et à Tottenham, qui mettait 135 millions de francs. Moi j’ai dit non, ou je reste à Marseille ou alors pour payer les 70 millions de francs, il y avait Monaco, Lyon et le PSG. Monaco n’était pas intéressé, Lyon non et puis j’ai le PSG qui me veut absolument. En plus c’était mon ancien directeur sportif de Lens qui était au PSG. L’entraîneur me voulait. Ils ont trouvé un accord, Marseille avait récupéré ses 70 millions et puis je pars au PSG ».