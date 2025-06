Le contrat de 100 ans offert au PSG !

Face à l’impossibilité d’acheter le Parc des Princes pour l’agrandir, le PSG a lancé les grandes manoeuvres pour déménager et construire son propre stade. Un scénario que la mairie de Paris veut encore empêcher. Mais comment retenir le club de la capitale dans son enceinte actuelle ? Des solutions pourraient bien exister.

Le dossier du Parc des Princes fait parler depuis un bout de temps maintenant. Voulant initialement acheter le stade, le PSG a fini par accélérer pour construire sa propre enceinte et déménager à Poissy ou Massy . Entre le Parc des Princes et le club de la capitale, c’est peut-être bientôt fini. A moins qu’une solution soit trouvée entre le PSG et la mairie de Paris.

Un bail emphytéotique pour régler le conflit ?

Adjoint à la mairie de Paris en charge des Sports, Pierre Rabadan a évoqué le dossier du Parc des Princes pour Le Figaro. Et pour lui, il existe une solution, pas encore étudiée, qui pourrait convaincre le PSG de rester. Celle-ci serait alors que le club de la capitale signe un bail emphytéotique de 100 ans. Ce contrat donnerait alors au PSG « beaucoup plus de droits et permettrait d’amortir les coûts beaucoup plus facilement ».