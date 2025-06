«Une fortune, 50M€» : Le transfert rêvé par le Paris FC !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, entre sept et neuf renforts sont attendus au Paris FC en vue de son retour en Ligue 1, après 46 ans d’attente. Après Nhoa Sangui (Reims) et Moses Simon (FC Nantes), le voisin du PSG voudrait mettre la main sur Mathis Abline, un dossier qui s’annonce plus compliqué.

Cette semaine, le Paris FC a bouclé ses premiers transferts en vue de son retour en Ligue 1. Après le prometteur Nhoa Sangui, qui a signé pour cinq ans en provenance du Stade de Reims, Moses Simon en a fait du même, rejoignant le PFC jusqu’en juin 2028. « Nous sommes ravis d’accueillir Moses, c’était une recrue prioritaire pour nous et il a manifesté un vrai intérêt pour notre projet malgré les nombreuses sollicitations. Il va nous rendre plus performants dans de nombreux domaines », s’est félicité François Ferracci, directeur sportif du Paris FC.

Le Paris FC rêve d’Abline Alors que le promu a réalisé un sacré coup en s’attachant les services de l’ailier, un autre joueur du FC Nantes figure sur la short-list parisienne : Mathis Abline. Ce jeudi, RMC confirme que le PFC voudrait attirer l’attaquant et aurait pris des renseignements sur ce dossier qui s’annonce bien plus compliqué. Si les Canaris avaient ouvert la porte à Moses Simon, cela s’annonce plus difficile pour l’attaquant de l'équipe de France Espoirs comme l’avait fait savoir Waldemar Kita il y a quelques jours.