Mercato : Le PSG boucle son arrivée pour 23M€, c’est validé dans le vestiaire

Désireux de se renforcer dans l’entrejeu, le PSG misait sur Fabian Ruiz l’été dernier, durant le premier mercato concocté par Luis Campos. Un gros coup sur le papier, le milieu espagnol annoncé ces dernières années au FC Barcelone et au Real Madrid arrivant pour 23M€. Dans le vestiaire, celui-ci a d’ailleurs été bien adopté malgré les difficultés rencontrées.

Pour son premier mercato à la tête du Paris Saint-Germain, Luis Campos s’est montré actif l’été dernier, mais le bilan est décevant au terme de la saison. Aucun renfort n’a fait l’unanimité, et ce malgré les premiers mois satisfaisants de Vitinha. Fabian Ruiz, quant à lui, a attendu la fin de l’exercice pour se faire remarquer.

Après des débuts difficiles, Fabian Ruiz convainc

Recruté pour 23M€ au Napoli, l’international espagnol a mis du temps à s’acclimater à la vie parisienne, mais celui-ci enchaîne (enfin) les prestations convaincantes à quelques journées de la fin de la Ligue 1. Fabian Ruiz s’est notamment distingué en inscrivant deux buts lors des deux derniers matchs, face à Troyes et Ajaccio, et apparaît plus libéré comme relayeur.

Il est apprécié au PSG