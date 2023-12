Mercato : Le PSG bien parti pour boucler un transfert inespéré ?

Amadou Diawara

Alors qu'il n'entre pas du tout dans les plans de Luis Enrique, Layvin Kurzawa pourrait quitter le PSG lors du prochain mercato hivernal. En effet, le latéral gauche de 31 ans aurait la cote en France, en Turquie et en Italie. D'ailleurs, le PSG pourrait recevoir plusieurs offres au mois de janvier pour Layvin Kurzawa.

Arrivé au PSG lors de l'été 2015, Layvin Kurzawa ne devrait plus faire long feu à Paris. Alors qu'il a débuté sa neuvième année de contrat sous les couleurs rouge et bleu, l'arrière gauche de 31 ans pourrait claquer la porte dès le mois de janvier.

Kurzawa est en fin de contrat le 30 juin

En fin de contrat le 30 juin 2024, Layvin Kurzawa ne fait pas du tout partie des plans de Luis Enrique. En effet, le coach du PSG n'utilise pas son numéro 97 depuis le début de la saison. Ainsi, Layvin Kurzawa pourrait être vendu cet hiver, et ce, pour éviter un transfert libre et gratuit cet été. D'autant qu'il aurait la cote sur le marché.

Le PSG va recevoir des offres pour Kurzawa en janvier ?