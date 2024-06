Mercato : Le PSG aura ces deux joueurs la saison prochaine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'effectif parisien prend forme. Le PSG souhaite profiter du départ de Kylian Mbappé pour remodeler son effectif. Plusieurs renforts sont attendus d'ici la fin du mercato, notamment au milieu de terrain et en défense centrale. Mais malgré la concurrence qui s'annonce, certains souhaitent se battre pour conserver leur place la saison prochaine.

Le PSG a identifié ses priorités. Le club parisien a fait savoir qu'il souhaite se renforcer sur toutes les lignes. En défense, au milieu de terrain, en attaque, et même au poste de gardien de but, la hiérarchie pourrait bouger. Et certains joueurs en difficulté cette saison pourraient en faire les frais. C'est le cas de Fabian Ruiz, qui malgré une fin de saison honorable, affiche certaines limites.

Fabian Ruiz va rester

« La vérité c’est que j’ai terminé la saison avec de très bonnes sensations. C’est vrai qu’au début, j’ai dû me battre pour gagner une place de titulaire, mais avec du travail, des efforts et des sacrifices, j’ai pu renverser la situation. Je suis très heureux et aussi reconnaissant pour toutes les opportunités qu’il (Luis Enrique) m’a données cette année et pour toutes les minutes que j’ai jouées » a-t-il confié. Et selon Fabrice Hawkins, cette bonne forme devrait lui permettre de rester à Paris. Le journaliste de RMC Sport annonce que le PSG voudrait le conserver pour l'intégrer dans la rotation.

« Je veux rester à Paris bien sûr »