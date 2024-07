Mercato : Le PSG au cœur d’une grosse bataille pour ce crack

Alexis Brunet

Le PSG compte encore bien recruter des joueurs français cet été. Leny Yoro fait partie des priorités du club de la capitale, mais Désiré Doué pourrait également rejoindre le champion de France cet été. Mais les dirigeants parisiens devront déjouer une concurrence très féroce s’ils veulent mettre la main sur le joueur du Stade Rennais.

Après avoir recruté pendant des années certaines des plus grandes stars mondiales, le PSG a décidé de changer de stratégie sur le marché des transferts. Dorénavant, le club de la capitale semble vouloir miser davantage sur des jeunes joueurs français à fort potentiel. Cela a notamment été le cas l’été dernier avec Bradley Barcola, qui est devenu l’un des hommes de base de l’effectif de Luis Enrique, après avoir rejoint Paris contre un chèque d’environ 50M€. Les performances de l'ancien Lyonnais lui ont d'ailleurs permis de participer à l'Euro 2024 en Allemagne cet été, avec l'équipe de France.

Désiré Doué est courtisé par le PSG

Après avoir trouvé son bonheur du côté de l’OL, le PSG pourrait cette fois piocher au Stade Rennais. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le club de la capitale est très intéressé par le jeune Désiré Doué. Ce dernier pourrait venir renforcer le groupe de Luis Enrique et ainsi apporter un peu plus de dynamisme au secteur offensif parisien. Luis Campos aurait également coché le nom de Maghnes Akliouche, mais le joueur de l’AS Monaco se rapprocherait dernièrement d’une prolongation sur le Rocher.

PSG : Ousmane Dembélé a vécu un calvaire https://t.co/HjWLjxeyEt pic.twitter.com/A7eSgxu2iL — le10sport (@le10sport) July 7, 2024

Plusieurs clubs ont également Doué dans leur viseur