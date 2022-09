Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG a trouvé «son Giroud» pour satisfaire Mbappé ?

Publié le 27 septembre 2022 à 02h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Kylian Mbappé s’est plaint publiquement de son rôle au sein du schéma tactique actuel du PSG et du manque de présence en pivot sur le front de l’attaque pour l’épauler, Luis Campos semble avoir entendu le message et aurait activé une nouvelle piste offensive : Youssoufa Moukoko.

Jeudi dernier, après la victoire de l’équipe de France contre l’Autriche, Kylian Mbappé adressait un tir frontal au PSG : « Je joue différemment, on me demande d’autre choses ici qu’on me demande en club. J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv' qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, aller dans l’espace, demander les ballons. Paris, c’est différent il n’y a pas ça, on me demande de faire le pivot », lâchait Mbappé.

Mbappé a fait passer un message au PSG

Un discours qui a rapidement fait couler beaucoup d’encre de la part de l’attaquant du PSG, qui se plaint donc du manque de présence en attaque à ses côtés puisque Lionel Messi et Neymar ne présentent bien évidemment pas les mêmes caractéristiques qu’Olivier Giroud en sélection.

PSG : Neymar-Mbappé, retrouvailles sous haute tension ? https://t.co/dIMCsdRRti pic.twitter.com/4YOPHRj4Ji — le10sport (@le10sport) September 26, 2022

Le PSG réagit et piste Moukoko

Comme l’a révélé Sport Bild, le PSG aurait alors activé une nouvelle piste en attaque et cible Youssoufa Moukoko (17 ans), le buteur camerounais du Borussia Dortmund. Un dossier d’autant plus intéressant que le jeune crack arrivera en fin de contrat en juin 2023 avec Dortmund, et il pourrait donc venir prêter main forte à Mbappé au PSG.