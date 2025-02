Mercato : Le PSG a trouvé le remplaçant de Kolo Muani, c'est une surprise !

Alexis Brunet

Depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani ne jouait pas tellement au PSG. Le club de la capitale a donc décidé de le prêter du côté de la Juventus de Turin afin qu’il retrouve un peu de temps de jeu. Pour l’instant, le Français se débrouille plutôt bien et il y a des chances que la Vieille Dame le conserve. Cela tombe bien, les dirigeants parisiens ont de leur côté déjà trouvé le remplaçant de l’ancien Nantais.

Le PSG a été l’un des acteurs du mercato hivernal. Dans le sens des arrivées, le club de la capitale a bouclé le transfert de Khvicha Kvaratskhelia pour 70M€, mais c’est surtout dans le sens des départs qu’il a fait parler de lui. En effet, l’effectif de Luis Enrique a été allégé de plusieurs joueurs comme Randal Kolo Muani, Milan Skriniar, Marco Asensio ou bien encore Xavi Simons et Cher Ndour qui étaient eux déjà prêtés.

Kolo Muani s’éclate à la Juventus de Turin

Le départ de Randal Kolo Muani était particulièrement attendu cet hiver, que cela soit par le joueur ou bien par le PSG. Ce dernier était mis de côté à Paris par Luis Enrique et il ne jouait presque pas. Le Français a fini par rejoindre la Juventus de Turin et grand bien lui a pris. L’attaquant semble transfiguré et il a déjà inscrit cinq buts en trois matches de Serie A.

Le PSG pense à Retegui pour remplacer Kolo Muani

Officiellement, Randal Kolo Muani est prêté sans option d’achat à la Juventus de Turin, mais il y a fort à parier que les deux clubs vont sans doute discuter d’un transfert définitif l’été prochain. Le PSG va donc potentiellement perdre un attaquant, mais Paris a déjà des pistes pour remplacer le Français. D’après les informations de Caught Offside, Mateo Retegui serait notamment dans le viseur parisien. Ce dernier évolue actuellement à l’Atalanta Bergame avec qui il collectionne les buts, car il a déjà trouvé le chemin des filets à 23 reprises depuis le début de la saison. Reste à voir si l’Italien finira bien par rejoindre le champion de France, car d’autres clubs sont intéressés par ses services, notamment Arsenal et Manchester United.