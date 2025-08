Mercato : Le PSG a tranché avec Donnarumma !

Alexis Brunet

De plus en plus, Gianluigi Donnarumma s’éloigne du PSG. L’Italien ne devrait pas prolonger son contrat et le club de la capitale a décidé de miser sur Lucas Chevalier pour le remplacer. Les dirigeants parisiens ont d’ailleurs annoncé la nouvelle à l’ancien joueur de l’AC Milan, qui l’a un peu mal pris. Toutefois, il pourrait rester chez le champion de France, mais cela sera pour être numéro deux dans la hiérarchie.

Pendant de longues saisons, le PSG a souvent eu des problèmes avec ses gardiens de but. Certains n’étaient clairement pas au niveau et d’autres se sont perdus dans des cohabitations peu efficaces. Toutefois, avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, les choses ont changé et cela a même abouti sur un titre en Ligue des champions, dont l'Italien est l'un des grands acteurs.

Le PSG a annoncé l’arrivée de Chevalier à Donnarumma Le PSG pensait donc que ce genre de problème était enfin derrière lui, mais ce n’est finalement pas le cas. Étincelant dernièrement avec Paris, Gianluigi Donnarumma va pourtant quitter le club de la capitale. En effet, il n’a pas souhaité prolonger son contrat et les dirigeants parisiens ont donc décidé de foncer sur la piste Lucas Chevalier. D’après les informations de RMC Sport, le champion de France aurait même annoncé l’arrivée imminente du Lillois à l’ancien joueur de l’AC Milan.