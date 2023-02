Mercato : Le PSG a tout raté

Axel Cornic

Le mois de janvier a présenté au Paris Saint-Germain l’occasion de régler quelques chantiers, notamment celui de la défense centrale qui a déjà posé problème à Christophe Galtier l’automne dernier. Nous vous avons ainsi expliqué sur le10sport.com comment Luis Campos est revenu à la charge pour Milan Skriniar... qui n’est finalement jamais arrivé au PSG.

Dès son arrivée au club en fin de saison dernière, Luis Campos a tout de suite décelé une faiblesse en défense centrale. Nous vous avons en effet raconté sur le10sport.com comment le nouvel architecte du PSG a tenté de boucler le transfert de Milan Skriniar, allant jusqu’à offrir plus de 50M€. L’Inter a toutefois su résister, puisque le Slovaque n’est jamais arrivé à Paris.

Attendu au PSG pour combler Mbappé, il est fixé pour son transfert https://t.co/tgr5XdXyjc pic.twitter.com/H3KsklN1Nf — le10sport (@le10sport) February 28, 2023

Cet hiver, le PSG n’a pas fait mieux

En janvier, l’histoire s’est répétée. Avec l’annonce de la non-prolongation de Skriniar, le PSG est revenu à l’attaque et a présenté selon nos informations une offre d’une valeur totale de 15M€. Le résultat a toutefois été le même que lors du mercato estival, puisque l’Inter a refusé de lâcher son joueur, qui partira pourtant quoi qu’il arrive le 30 juin prochain.

Skriniar aurait pu régler tous les problèmes du PSG

Si son arrivée en juillet est d’ores et déjà assurée, Milan Skriniar aurait pu faire beaucoup de bien au PSG. La Gazzetta dello Sport laisse entendre qu’au sein du club de la capitale on aurait quelques regrets concernant le mercato hivernal, puisqu’en augmentant quelque peu l’offre faite le verrou de l’Inter aurait pu sauter.

Sans Kimpembe, tout devient plus compliqué

La situation est devenue plus problématique encore avec la récente blessure de Presnel Kimpembe. Déjà blessé depuis novembre, le défenseur a rechuté lors du choc face à l’OM e Ligue 1 (0-3). Touché au talon d’Achille, sa saison est d’ores et déjà terminée et Galtier va désormais devoir composer avec seulement deux défenseurs centraux de métier, avec Marquinhos et Sergio Ramos.