Mercato : Enorme coup de l’OM, il est déjà «à la maison»

Axel Cornic

Avec les départs de William Saliba ou encore Duje Caleta-Car, l’Olympique de Marseille a du totalement changer sa défense. Ainsi, Pablo Longoria a souhaité miser sur Chancel Mbemba que certains annonçaient fini et arrivé libre en provenance du FC Porto. Finalement, le Congolais est devenu l’un des piliers du projet marseillais, alignant des prestations impressionnantes tout au long de la saison.

L’été dernier, l’inquiétude régnait lorsque des tauliers de la défense ont quitté l’OM. Mais l’avenir a été éclairé par Chancel Mbemba, qui en seulement quelques matchs est devenu incontournable pour Igor Tudor, impressionnant au passage l’ensemble des observateurs.

« Ce sont tous mes coéquipiers qui me donnent de la force »

Présent en conférence de presse ce mardi avant le quart de finale de Coupe de France face à Annecy, le défenseur de 28 ans est revenu sur son adaptation express à l’OM. « Le plus important ce sont tous mes coéquipiers qui me donnent de la force. On doit continuer à travailler. Je suis comme tout le monde » a confié Chancel Mbemba.

« Quand je sors, on rencontre du monde, je prends des photos »