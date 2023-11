Mercato : Le PSG a tiré le gros lot !

Thomas Bourseau

Ousmane Dembélé est partout au PSG que ce soit au niveau des centres donnés, des dribbles tentés et de l’apport constant offensivement secondé par Achraf Hakimi dans son couloir droit. Arrivé cet été du FC Barcelone, Dembélé est à la fois parvenu à totalement convaincre Luis Enrique, mais aussi l’ensemble du vestiaire du Paris Saint-Germain.

Certes, le PSG a perdu Lionel Messi et Neymar de son propre chef à la dernière intersaison. Néanmoins, le club de la capitale a mis la main sur le meilleur créateur d’Europe de la saison selon l’Observatoire du football CIES. Et Luis Enrique, entraîneur du PSG n’a que des éloges à dire au sujet du principal intéressé : Ousmane Dembélé.

«C'est le joueur le plus déséquilibrant au niveau mondial»

En conférence de presse avant le choc de mardi soir face à Newcastle, Luis Enrique a tenu le message suivant au sujet d’Ousmane Dembélé. « C'est un joueur différent, singulier. Il demande toujours le ballon, il n'a jamais, jamais peur de faire les choses, accepte les critiques. (…) Il génère tellement de choses pour l'équipe que les passes décisives ou les buts importent peu. C'est le joueur le plus déséquilibrant au niveau mondial ».

«Ça le rend encore plus difficile à cerner»

D’ailleurs, Guy Stéphan valide au Parisien l’influence plus que positive d’Ousmane Dembélé au PSG cette saison grâce notamment à son binôme dans le couloir droit du Paris Saint-Germain : Achraf Hakimi. « Aujourd’hui, il a une relation technique et tactique avec Hakimi qui est très complémentaire. Ça le rend encore plus difficile à cerner ».

Ousmane Dembélé fait l’unanimité dans le vestiaire du PSG