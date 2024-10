Mercato : Le PSG a perdu un joueur «unique» !

Thomas Bourseau

Lionel Messi a débuté en 2004 chez les professionnels. Après deux décennies, l’Argentin a tout bonnement tout gagné dans le football avec en point d’orgue, la Coupe du monde en 2022, le trophée qui lui manquait. Passé au PSG pendant deux ans, le club parisien a eu le « meilleur joueur de tous les temps » selon Pep Guardiola.

L’espace de deux saisons, Lionel Messi a évolué au PSG. Cependant, le Paris Saint-Germain n’a pas pu compter sur le génie argentin afin de soulever le trophée derrière lequel les dirigeants parisiens ne cessent de courir depuis l’arrivée des propriétaires qataris en 2011 : la Ligue des champions.

Mercato - PSG : Il vend la mèche pour son grand retour ? https://t.co/yP9MHCwU6z — le10sport (@le10sport) October 13, 2024

«C'est le joueur le plus fort de tous les temps»

Beaucoup d’observateurs comme Jérôme Rothen pour ne citer que lui, n’ont clairement pas été satisfaits du passage de Lionel Messi en raison d’un investissement qui laissait à désirer selon eux. L’octuple lauréat du Ballon d’or aux quatre Ligues des champions a pourtant fait le bonheur du FC Barcelone et de Pep Guardiola, son entraîneur de 2008 à 2012. « C'est le joueur le plus fort de tous les temps. Nous nous sommes rencontrés parmi les stars à Barcelone. C'est peut-être un manque de respect pour Pelé et Maradona, mais je le voyais tous les trois jours à l’entraînement ».

«Chaque match avec 2 buts et 3 passes décisives»

De passage en Italie pour l’émission Che Tempo Che Fa, Pep Guardiola a souligné la longévité de Lionel Messi au plus haut niveau, faisant de lui le meilleur joueur de l’histoire à ses yeux, en plus d’être unique. « Cette constance depuis 15 ans, chaque match avec 2 buts et 3 passes décisives. Nous avons de la chance, cela n'arrive qu'une fois dans une vie. Sorrentino était là tout à l'heure, Messi était la grande beauté. Il est unique ».