Mercato : Le PSG a échappé à la catastrophe avec Zaïre-Emery

Thibault Morlain

A seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery est déjà plus qu'essentiel au PSG. Nouveau joyau du club de la capitale, le milieu de terrain est encore un exemple de réussite du centre de formation parisien. Mais voilà que Zaïre-Emery aurait pu faire comme d'autres avant lui et rejoindre un autre club. La catastrophe n'était pas loin pour le PSG...

Depuis plusieurs années maintenant, le PSG est touché par l'exode de ses talents. Plusieurs jeunes font le choix de quitter le centre de formation parisien pour tenter leur chance ailleurs. La liste est longue et on aurait très bien pu retrouver sur celle-ci, un certain Warren Zaïre-Emery.

Dortmund pensait à Zaïre-Emery !

Issu du centre de formation du PSG, Warren Zaïre-Emery aurait en effet pu connaitre une trajectoire bien différente. Selon les informations du Parisien , le Borussia Dortmund, habitué à piocher dans les équipes de jeunes du PSG, avait repéré WZE. Cela n'aura donc pas abouti...

Zaïre-Emery va prolonger au PSG

Warren Zaïre-Emery est finalement aujourd'hui au PSG et cette belle histoire devrait continuer un moment. En effet, le joyau parisien s'apprête à prolonger son contrat. Comme le10sport.com vous l'a révélé, un accord total a été trouvé entre le PSG et Zaïre-Emery. Ne reste plus qu'à trouver le moment pour officialiser cela...