Mercato : Le PSG a déjà promis un transfert à Luis Enrique

Après une année très agitée, le Paris Saint-Germain a décidé de recommencer un nouveau cycle avec Luis Enrique, qui s'est déjà mis au travail dans le tout nouveau centre d’entrainement de Poissy. Luis Campos devra toutefois le seconder avec un mercato qui est encore très long et un objectif clair semble avoir été défini avec le nouvel entraineur du PSG.

S’il n’était clairement pas le premier choix, Luis Enrique débarque au PSG avec un gros CV et surtout de très grandes ambitions. Il a d’ailleurs déjà remporté la Ligue des Champions avec le FC Barcelone et son expérience pourrait donc être cruciale pour le club parisien, qui court derrière ce trophée depuis plus de dix ans. Mais le technicien espagnol ne pourra pas tout faire...

Le PSG va lancer les grandes manoeuvres pour Mbappé https://t.co/MvQtNoTYk5 pic.twitter.com/mWY9yFzZQQ — le10sport (@le10sport) July 11, 2023

Un numéro 9 pour Luis Enrique

Le PSG doit en effet lui donner les armes pour viser les sommets, surtout avec le récent départ de Lionel Messi et celui probable de Neymar ou Kylian Mbappé. Ainsi, Il Corriere dello Sport nous apprend ce mardi qu’une recrue aurait été promise à Luis Enrique dès son arrivée au club et il s’agirait d’un numéro 9. Il faut dire que ce profil manque cruellement au PSG depuis des années et Luis Campos avait déjà tenté de régler le problème l’été dernier, sans succès.

Après Osimhen Kane et Kolo Muani, l’occasion Lukaku